Без отчета об оценке и с двумя созаемщиками: Сбер улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости

Кредит выдается дистанционно, не нужен отчет об оценке, можно привлекать до двух созаемщиков.
Сбер упростил получение нецелевого кредита под залог недвижимости. Теперь заемные средства поступают на счет клиента дистанционно — нужно только один раз посетить офис банка, чтобы подписать договор. А при недостаточной платежеспособности можно привлечь до двух созаемщиков, чтобы увеличить сумму кредита.
Кроме того, оформляя кредит под залог квартиры, клиент не обязан предоставлять отчет об оценке — это экономит время и до 5 тыс. рублей (стоимость услуги). Если нецелевой кредит оформляется под залог другого типа недвижимости — например, жилого дома, земельного участка, апартаментов или гаража, — отчет об оценке все-таки понадобится.
Получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. Для залога подойдут квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж.
Кредит выдается без первоначального взноса на сумму от 300 тыс. рублей до 20 млн рублей и на срок от 1 года до 20 лет. Подать заявку можно онлайн на Домклик.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.