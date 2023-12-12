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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла "Руну" на домашнем поле

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 декабря, во дворце спорта им. Высоцкого в Самаре прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между БК "Самара" и московским клубом "Руна".

По итогам игры баскетболисты Самары обыграли гостей со счетом 93:78.

"Поздравляю свою команду с победой, это очень важная игра для нас. Но нужно сказать: когда мы вели с преимуществом в 30 очков, это было в середине третьей четверти — мы расслабились. И была игра, которую я не хочу видеть от своей команды, — прокомментировал главный тренер БК "Самара" Дражен Анзулович. — Но следующий матч против "Минска" будет не менее тяжелым, несмотря на то, что "Минск" — последняя команда чемпионата. И нам нужно ментально к нему подготовиться".

Следующий матч (с БК "Минск") БК "Самара" проведет 16 декабря, вновь на домашнем поле.

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