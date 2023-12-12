Новикомбанк стал победителем премии "Время инноваций"

Новикомбанк получил награду за решение, разработанное совместно с Госкорпорацией Ростех, в качестве эффективного инструмента для формирования долгосрочной мотивации сотрудников промышленных предприятий. В рамках премии "Время инноваций-2023" мотивационная программа "Развитие" Новикомбанка стала лауреатом в номинации "Программа года".
Премия "Время инноваций-2023" — ежегодная общественно-значимая награда, которая присуждается за лучшие проекты по развитию, реализации и внедрению инновационных ресурсов, получившие общественное и деловое признание.
Лауреаты премии — флагманы российской экономики, перспективно оценивающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Деятельность номинантов оценивается по таким критериям, как систематичность и активность, масштаб и эффективность деятельности, значимость нововведений. Победителей определяют члены экспертного совета.
Мотивационная программа "Развитие", разработанная Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех, стала победителем в номинации "Программа года" в категории "Финансы и консалтинг". Это уникальный инструмент на финансовом рынке, предназначенный для поощрения со стороны работодателя лучших сотрудников промышленных предприятий.
Цель программы "Развитие" — дополнительная социальная поддержка победителей корпоративных премий и производственных конкурсов, работников, награжденных знаками отличия, высокопрофессиональных молодых специалистов и сотрудников, получивших благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Сотрудники предприятия, добившиеся высоких результатов в своей работе, получают доступ к особым условиям обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Новикомбанк предлагает им кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие банковские услуги на льготных условиях.
Уже почти 130 предприятий присоединились к программе, а более 1,5 тыс. сотрудников промышленных предприятий — лидеров производства воспользовались данным продуктом Новикомбанка.
"Мы гордимся высокой оценкой программы "Развитие", которая является уникальным инструментом, направленным на мотивацию работников промышленных предприятий. Разрабатывая это решение вместе с акционером, мы исходили из того, что за любым продуктом — от идеи до серийного производства — всегда стоит человек. Общая численность сотрудников нашего акционера — Госкорпорации Ростех — достигает 600 тысяч человек, а с предприятиями кооперации — более миллиона человек. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для крупнейшей промышленной корпорации — не пустой звук, следовательно, — и для нас тоже. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников, внося таким образом вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.