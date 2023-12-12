Новикомбанк стал победителем премии "Время инноваций"

Новикомбанк получил награду за решение, разработанное совместно с Госкорпорацией Ростех, в качестве эффективного инструмента для формирования долгосрочной мотивации сотрудников промышленных предприятий. В рамках премии "Время инноваций-2023" мотивационная программа "Развитие" Новикомбанка стала лауреатом в номинации "Программа года".

Премия "Время инноваций-2023" — ежегодная общественно-значимая награда, которая присуждается за лучшие проекты по развитию, реализации и внедрению инновационных ресурсов, получившие общественное и деловое признание.

Лауреаты премии — флагманы российской экономики, перспективно оценивающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Деятельность номинантов оценивается по таким критериям, как систематичность и активность, масштаб и эффективность деятельности, значимость нововведений. Победителей определяют члены экспертного совета.

Мотивационная программа "Развитие", разработанная Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех, стала победителем в номинации "Программа года" в категории "Финансы и консалтинг". Это уникальный инструмент на финансовом рынке, предназначенный для поощрения со стороны работодателя лучших сотрудников промышленных предприятий.

Цель программы "Развитие" — дополнительная социальная поддержка победителей корпоративных премий и производственных конкурсов, работников, награжденных знаками отличия, высокопрофессиональных молодых специалистов и сотрудников, получивших благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Сотрудники предприятия, добившиеся высоких результатов в своей работе, получают доступ к особым условиям обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Новикомбанк предлагает им кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие банковские услуги на льготных условиях.

Уже почти 130 предприятий присоединились к программе, а более 1,5 тыс. сотрудников промышленных предприятий — лидеров производства воспользовались данным продуктом Новикомбанка.

"Мы гордимся высокой оценкой программы "Развитие", которая является уникальным инструментом, направленным на мотивацию работников промышленных предприятий. Разрабатывая это решение вместе с акционером, мы исходили из того, что за любым продуктом — от идеи до серийного производства — всегда стоит человек. Общая численность сотрудников нашего акционера — Госкорпорации Ростех — достигает 600 тысяч человек, а с предприятиями кооперации — более миллиона человек. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для крупнейшей промышленной корпорации — не пустой звук, следовательно, — и для нас тоже. Новикомбанк помогает предприятиям внедрять дополнительные механизмы социальной поддержки работников, внося таким образом вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.