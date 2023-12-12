Два человека пострадали при пожаре напротив парка им. Щорса в Самаре

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В понедельник, 11 декабря, около 19:16, начался пожар в доме № 6 на ул. Урицкого в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.