"Ингосстрах" награжден дипломом "За вклад в развитие транспортных услуг"

На прошедшей в Москве XXI Международной конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" "Ингосстрах" стал обладателем диплома "За вклад в развитие транспортных услуг".

На полях конференции участники дискутировали на тему "Российский транспорт: форпост для развития" и обсуждали трансформацию логистики, развитие отечественной экономики и перспективы модернизации транспортной инфраструктуры нашей страны. Конференция собрала под одной крышей широкий спектр участников: грузовладельцев, операторов логистических и экспедиторских организаций и многих других.

"Ингосстрах" активно цифровизирует свою продуктовую линейку в наиболее популярных у малого и среднего бизнеса видах страхования: страхование имущества, ответственности и грузов. Результат этой работы — лидирующие позиции компании в онлайн-страховании. Так, например, продуктовая линейка на сайте "Ингосстраха" включает в себя 13 онлайн-продуктов, которые подразумевают возможность заключения договора корпоративного страхования в рамках полного цикла — от предоставления информации до получения полиса со всеми рисками, которые интересуют клиента. Он может выбрать то, что ему необходимо, поставив галочку в соответствующем поле, оплатить страховую премию и получить договор страхования на электронную почту. Договор вступает в силу с момента оплаты, далее клиент находится под страховой защитой "Ингосстраха".

"Ингосстрах" активно развивает API-интеграции — процесс обмена данными между страховщиком и компанией-партнером по разным видам страхования в режиме реального времени. Преимущества подключения к API "Ингосстраха": автоматический забор данных, тарификация, оформление полиса, минимизация ошибок и оптимизация процессов. Настройка API-интеграций происходит от двух недель до двух месяцев.

Сравнительно недавно "Ингосстрах" начал реализовывать проект по автоматическому рассмотрению убытков в сегменте страхования сроков. Теперь возмещение при наступлении страхового случая возможно получить от трех часов до трех дней. Компания планирует масштабировать данный проект на сегмент страхования грузов.

"Последние несколько лет рынок корпоративного страхования находится в зоне турбулентности. Мы всеми возможными способами помогаем бизнесу в трудную минуту, оказываем ему всяческую поддержку, а также предлагаем те решения и продукты, которые, на наш взгляд, отвечают современным вызовам. Практика показывает, что такой подход не только укрепляет наши отношения с клиентами, но улучшает деловую репутацию компании и позволяет ей занимать лидирующие позиции в современных условиях. Наша цель — сделать рынок страхования технологичным для всех его участников, а процесс страхования — простым и удобным", — комментирует Людмила Шукалович, начальник управления цифровых продаж и проектного развития "Ингосстраха".