Андрей Кислов поздравил самарцев с 30-летием Конституции

В День Конституции сенатор Российской Федерации Андрей Кислов, представляющий в Верхней Палате Самарскую область, обратился к жителям региона в связи с 30-летием основного закона страны.

Сенатор в своем обращении подчеркнул, что российская Конституция определяет важнейшие направления развития нашего государства: "Сегодня основной Закон является тем фундаментом, который помогает России в дальнейшем развитии общества, неизменном движении вперед".

По мнению Андрея Кислова, принятие этого основополагающего документа стало ключевым событием в новейшей истории России: "Высшей ценностью Конституция провозглашает человека, а единственным источником власти - многонациональный российский народ. Это основополагающие принципы, которые являются прочной основой для обеспечения прав, свобод и благополучия наших граждан".

Он также отметил, что основной закон также защищает важнейшие народные ценности - семью, язык, государственность и наше национальное единство: "За тридцать лет этот ключевой документ "прямого действия" убедительно доказал, что является надежным фундаментом для стабильного развития нашего государства".

Сенатор выразил уверенность, что что консолидация общества вокруг общих задач национального масштаба, в том числе с учетом новых геополитических вызовов, позволит общими усилиями сделать Россию сильный и процветающей, а малую родину - комфортной и удобной для жизни.