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Отправить открытку — помочь ребенку: ВСК запустила новую благотворительную акцию

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период предновогодних суеты и хлопот хочется успеть поздравить всех родственников, друзей, коллег и партнеров, но это не всегда получается. В связи с этим Страховой Дом ВСК запустил новый благотворительный проект, который поможет закрыть сразу две потребности: не тратить время на поиск красивых новогодних открыток для поздравлений и сделать доброе дело.

Благотворительная акция запущена под девизом "Сотворим новогоднее чудо вместе" и проводится совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". В конструкторе на сайте проекта можно собрать милые новогодние открытки, скачать их и отправить кому угодно. За каждого гостя страницы, который создаст поздравление, ВСК перечислит 10 рублей в благотворительный фонд "Арифметика добра".

Собранные средства будут направлены на реализацию образовательной программы "Шанс" для детей-сирот. Цель программы — помочь выпускникам детских домов увереннее вступать во взрослую жизнь: организовать для них онлайн-занятия с репетиторами по выбранным предметам, посодействовать подросткам в выборе будущей профессии, объяснить, как обустроить самостоятельный быт и как увереннее решать взрослые вопросы.

Сейчас менее 1% выпускников детских домов поступают в вузы после школы. Дети-сироты не понимают, для чего нужно высшее образование, не имеют мотивации к учебе, и часто их пробелы в знаниях не позволяют понять школьную программу.  Благодаря "Шансу" дети индивидуально занимаются с репетиторами, участвуют в тренингах и проходят весь путь от выбора профессии до поступления в университет или колледж. С момента запуска образовательной программы более 1500 подопечных "Арифметики добра" поступили в вузы.

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