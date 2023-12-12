Застройщики Самарской области получили в Сбере более 19 млрд рублей с начала 2023 года

За 11 месяцев 2023 года объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости в Самарском отделении Сбербанка вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19 млрд рублей.
В целом объем портфеля кредитования региональных девелоперов превысил 27 млрд рублей.
"Сбер активно поддерживает развитие строительной отрасли в Самарской области, предоставляя застройщикам не только финансовые инструменты, но и экспертизу, технологии, инновационные решения. Мы помогаем девелоперам создавать комфортную городскую среду для жителей региона, развивать инфраструктуру. Сбер также обеспечивает и надежную защиту финансовых средств участников долевого строительства, предоставляя возможность проектного финансирования с использованием счетов эскроу", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
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Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
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