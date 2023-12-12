Застройщики Самарской области получили в Сбере более 19 млрд рублей с начала 2023 года

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За 11 месяцев 2023 года объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости в Самарском отделении Сбербанка вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19 млрд рублей.