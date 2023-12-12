16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Банки Финансы

Застройщики Самарской области получили в Сбере более 19 млрд рублей с начала 2023 года

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 11 месяцев 2023 года объем финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости в Самарском отделении Сбербанка вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19 млрд рублей.

В целом объем портфеля кредитования региональных девелоперов превысил 27 млрд рублей.

"Сбер активно поддерживает развитие строительной отрасли в Самарской области, предоставляя застройщикам не только финансовые инструменты, но и экспертизу, технологии, инновационные решения. Мы помогаем девелоперам создавать комфортную городскую среду для жителей региона, развивать инфраструктуру. Сбер также обеспечивает и надежную защиту финансовых средств участников долевого строительства, предоставляя возможность проектного финансирования с использованием счетов эскроу", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31