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В Самаре пройдет региональный съезд координаторов движения волонтеров "серебряного" возраста

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 и 16 декабря в столице региона состоится съезд координаторов движения волонтеров "серебряного" возраста Самарской области. Он проводится молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" - Добро.Центр "Молоды душой" Самарской области в год 5-летия регионального центра "серебряного" волонтерства и в рамках празднования Дня Добровольца в России.

Развитие добровольчества - задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который лично принимает участие во всех вопросах, связанных с поддержкой волонтерства на уровне региона.

В Самарской области действует региональный центр "серебряного" волонтерства. В прошлом году он получил высокую оценку на федеральном уровне и заслужил право открыть на своей базе Добро.Центр. Открытие состоялось в июне 2023 года при участии губернатора Дмитрия Азарова и председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы Артема Метелева.

Съезд координаторов движения волонтеров "серебряного" возраста Самарской области - своеобразное подведение итогов работы. Участники съезда - координаторы отрядов "серебряного" волонтерства, и  порядка 150 активных представителей движения.

В программе съезда образовательные и мотивационные мероприятия, общественно-полезные практики. Так, участники театр-студии "Совушки" проведут спектакль и интерактивное занятие с детьми, активисты областного проекта "Жизнь в движении" познакомят участников РДДМ "Движение Первых" в Самарской области со спортивно-оздоровительными играми, представители муниципальных образований проведут сбор и передачу гуманитарной помощи в благотворительный фонд "Звезда и Лира" и другие.

В ходе торжественной части мероприятия состоится церемония подведения итогов, в том числе награждение лидеров областного рейтинга отрядов "серебряных" волонтеров (50+) по итогам деятельности в 2023 году, а также будут отмечены победители конкурса достижений "серебряных" волонтеров Самарской области, конкурса фотографий "Серебро в объективе", Всероссийской акции "Красная Гвоздика".

В числе почетных гостей съезда - представители Самарской губернской думы, Общественной палаты Самарской области, министерства молодежной политики, министерства социально-демографической и семейной политики, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Съезд проводится при поддержке министерства молодежной политики Самарской области, Фонда президентских грантов, Ассоциации волонтерских центров.

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