В Самаре откроется выставка "Краски волжских берегов"

В среду, 13 декабря, в 12:00 в Доме журналиста состоится открытие выставки "Краски волжских берегов". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
На выставке будут представлены этюды, написанные самарскими художниками во время летнего и осеннего пленэров.
Авторы картин — самобытные самарские художники, профессионалы высокого уровня, участники фестивалей-пленэров "Курумоч в красках лета" и "Рождествено в красках осени" 2023 года.
Проведение фестивалей-пленэров в различных населенных пунктах Волжского района — это долгосрочный проект историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками совместно с администрацией Волжского района, Самарским региональным отделением ВТОО "Союз художников России", а также культурным сообществом Волжского района и Самарской области.
В открытии выставки "Краски волжских берегов" примут участие директор историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Елена Гундорина, председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров, авторы работ.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...