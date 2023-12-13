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В Самаре откроется выставка "Краски волжских берегов"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, в 12:00 в Доме журналиста состоится открытие выставки "Краски волжских берегов". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

На выставке будут представлены этюды, написанные самарскими художниками во время летнего и осеннего пленэров.

Авторы картин — самобытные самарские художники, профессионалы высокого уровня, участники фестивалей-пленэров "Курумоч в красках лета" и "Рождествено в красках осени" 2023 года.

Проведение фестивалей-пленэров в различных населенных пунктах Волжского района — это долгосрочный проект историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками совместно с администрацией Волжского района, Самарским региональным отделением ВТОО "Союз художников России", а также культурным сообществом Волжского района и Самарской области.

В открытии выставки "Краски волжских берегов" примут участие директор историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Елена Гундорина, председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров, авторы работ.

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