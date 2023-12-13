Предприниматели в сфере услуг смогут получить помощь в продвижении

Минэкономразвития РФ и Авито Услуги на базе центров "Мой бизнес" запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Участники программы получат бонусы при покупке услуг продвижения и смогут привлечь новых клиентов.

Предпринимателям Самарской области, которые пополнят кошелек на Авито платежом на сумму от 3 000 рублей до 23 января 2024 года, Авито начислит бонусами 100% от суммы пополнения. В общей сложности может быть начислено до 22 000 бонусов за всю программу. Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления — ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Программа доступна самозанятым, ИП и организациям, работающим в сфере услуг.

"Множество недобросовестных "специалистов" учат предпринимателей в том числе платформенному продвижению. И здесь одно из решений — активное взаимодействие с самой площадкой. Мы видим емкость в комплексных программах, которые помогают не только продвинуть услугу, но и получить знания. В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг, и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на Авито Услугах", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито как исполнители услуг. Это должны быть новые пользователи платформы или предприниматели, которые за последний год не приобретали услуги продвижения.

"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем много заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития и компаний-партнеров. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг наших предпринимателей", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", открытые в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" или оставить заявку онлайн по ссылке.

"Как платформа с многомиллионной аудиторией мы хотим помочь предпринимателям в развитии их дела, и совместная инициатива с центрами "Мой бизнес" поможет сделать эту работу комплексной и системной", — подчеркнул управляющий директор Авито Влад Федулов.

Полная информация по программе поддержки на Авито Услугах доступна на странице проекта. Оператор партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес").