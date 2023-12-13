16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области планируют заключить 20 концессионных соглашений "Елка желаний": самарские магазины примут участие в благотворительном проекте Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ Праздник как в детстве: в Самаре запустилась новогодняя акция С помощью методик бережливого производства тольяттинская компания ускорила процесс изготовления деталей для теплообменного оборудования

Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели в сфере услуг смогут получить помощь в продвижении

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минэкономразвития РФ и Авито Услуги на базе центров "Мой бизнес" запускают программу по продвижению предпринимателей сферы услуг. Участники программы получат бонусы при покупке услуг продвижения и смогут привлечь новых клиентов.

Предпринимателям Самарской области, которые пополнят кошелек на Авито платежом на сумму от 3 000 рублей до 23 января 2024 года, Авито начислит бонусами 100% от суммы пополнения. В общей сложности может быть начислено до 22 000 бонусов за всю программу. Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления — ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Программа доступна самозанятым, ИП и организациям, работающим в сфере услуг.

"Множество недобросовестных "специалистов" учат предпринимателей в том числе платформенному продвижению. И здесь одно из решений — активное взаимодействие с самой площадкой. Мы видим емкость в комплексных программах, которые помогают не только продвинуть услугу, но и получить знания. В России более полумиллиона предпринимателей работают в сфере услуг, и именно они смогут воспользоваться данной возможностью продвижения на Авито Услугах", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито как исполнители услуг. Это должны быть новые пользователи платформы или предприниматели, которые за последний год не приобретали услуги продвижения.

"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем много заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития и компаний-партнеров. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг наших предпринимателей", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", открытые в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" или оставить заявку онлайн по ссылке.

"Как платформа с многомиллионной аудиторией мы хотим помочь предпринимателям в развитии их дела, и совместная инициатива с центрами "Мой бизнес" поможет сделать эту работу комплексной и системной", — подчеркнул управляющий директор Авито Влад Федулов.

Полная информация по программе поддержки на Авито Услугах доступна на странице проекта. Оператор партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес").

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31