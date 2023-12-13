Сбер назвал имена трех новых лауреатов Научной премии

Стали известны имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера с общим призовым фондом 60 млн рублей. Премия поддерживает учёных, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий. Торжественная церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В номинации "Науки о жизни" лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации "Физический мир" — Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации "Цифровая вселенная" — Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

"Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трёх составляющих. Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без неё нет будущего. Если нет науки, то не может быть современного образования. Только соединение науки и образования даёт видение и готовит специалистов будущего. И любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт.

Мы будем стараться с каждым годом делать нашу премию всё более престижной. И в первую очередь для молодых людей. Потому что будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня ещё учатся в вузах, или закончили их и только начинают заниматься исследованиями", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера были номинированы 92 ученых. На соискание премии их выдвинули образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. Все заявки прошли независимую экспертизу, на основе которой учёные советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии. Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.