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Новикомбанк, Еврофинанс Моснарбанк и УОМЗ организовали выпуск ЦФА

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк и Еврофинанс Моснарбанк, входящие в контур Госкорпорации Ростех, и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе") в качестве эмитента успешно завершили пилотную сделку по организации выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в форме прав денежного требования к УОМЗ. Сделка реализована на платформе оператора информационных систем Еврофинанс Моснарбанк.

Новикомбанк выступил организатором и ключевым инвестором выпуска; размещение инструмента проводилось на платформе оператора информационных систем Еврофинанс Моснарбанк, который также стал одним из основных инвесторов.

ЦФА в форме прав требования к УОМЗ в объеме 100 млн рублей со сроком погашения 1 год были размещены среди инвесторов, в состав которых вошли также физические лица, зарегистрированные на платформе оператора. Стоимость одного токена составила 500 000 рублей.

Сделка стала первым проектом финансирования компаний Госкорпорации Ростех в форме ЦФА и результатом сотрудничества банков, входящих в холдинг "РТ-Финанс", а также одной из передовых компаний холдинга "Швабе".

"Запуск платформы Еврофинанс Моснарбанк для работы с ЦФА даёт организациям контура Госкорпорации Ростех и другим клиентам удобный финансовый инструмент, использующий преимущества современных технологий, — сообщил Председатель Правления Еврофинанс Моснарбанк Сергей Ярош. — Скорость и невысокая стоимость организации выпуска ЦФА делает этот инструмент удобным для управления ликвидностью и привлечения финансирования. Широкие возможности кастомизации параметров выпуска ЦФА позволяют платформе предложить индивидуальные решения для разных категорий эмитентов и инвесторов".

"Цифровые финансовые активы — это новое для нашего банка направление финансирования клиентов, в первую очередь предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. Важно, что через данный инструмент предприятия группы смогут не только оперативно получать ликвидность, необходимую для поддержания текущей деятельности, но и участвовать в финансировании потребностей друг друга. Благодаря возможности дробления, данный инструмент позволяет и физическим лицам, в том числе сотрудникам предприятий Госкорпорации, по существу участвовать в финансировании предприятий группы, — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Рассчитываем, что организация заимствований на рынке через ЦФА станет одним из перспективных направлений взаимодействия и с другими корпоративными клиентами нашего банка, даст возможность клиентам из числа физических лиц выгодно вкладывать средства, которые будут работать на благо предприятий Госкорпорации".

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