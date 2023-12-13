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Экологичная упаковка подарков предотвратит образование 5 тыс. тонн пластиковых отходов

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опрос Россельхозбанка показал, что большинство россиян кладут новогодние подарки в подарочные пакеты или пользуются сервисом упаковки в магазине. При этом порядка 77% опрошенных стараются выбирать для этого экоматериалы. По оценкам аналитиков РСХБ, отказ от упаковки или выбор более экологичного аналога позволит предотвратить образование 5 тыс. тонн пластиковых отходов за новогодние праздники.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Что говорят россияне?

Только 16% респондентов упаковывают каждый подарок своими руками. Большинство опрошенных (41%) считают достаточным просто приобрести подарочный пакет, а каждый третий (30%) признался, что просит упаковать подарок сразу в магазине. 13% респондентов находят упаковку презента лишней тратой времени.

На вопрос о том, задумываются ли они об экологичности упаковки подарков, большинство респондентов ответили положительно. При этом 34% отметили, что по этой причине стараются использовать крафтовую упаковку, 32% используют упаковку для подарков повторно, а 11% вовсе не упаковывают подарки, чтобы сберечь природу. Остальные опрошенные еще не задумывались об экологическом вреде от упаковки.

Такие данные следуют из опроса Россельхозбанка, проведенного в декабре 2023 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Что происходит с выброшенной упаковкой?

Средний срок разложения пластиковой упаковки для подарков составляет более 200 лет. Все это время пластик находится на полигоне и наносит вред природе, выделяя метан. По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, отказ от упаковки или выбор более экологичного аналога позволит россиянам предотвратить образование 5 тыс. тонн пластиковых отходов за новогодние праздники.

"По нашим оценкам, средний прирост (по отношению к аналогичному периоду предыдущего месяца) увеличения объема образуемых отходов в новогодний период составляет 35%, при этом наибольшие объемы отходов на 1 домохозяйство образуются в домохозяйствах ЯНАО, республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Тюменской, Нижегородской и Новосибирской областей. В компонентах вторичного сырья, подлежащего переработке, в новогоднем сезоне 2023 года в этих регионах преобладает стекло — 50%, пластик — 25%, бумага — 8% и металл — 5%", — рассказала управляющий директор Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Как упаковать подарки без вреда для экологии?

Помимо таких традиций как новогоднее застолье и загадывание желания под бой курантов, каждый россиянин может внедрить новые традиции — дарить подарки близким и друзьям экологично. Фонд "Экология" Россельхозбанка объясняет, что практически у каждого товара, приобретаемого в подарок на Новый год, уже есть своя заводская упаковка, которая также с высокой долей вероятности, в ближайшее время окажется на полигоне. Таким образом, упаковывая новогодние подарки повторно, мы увеличиваем экологический ущерб.

Бумага с напылением, многослойные коробки, фольга, блестки, текстильные ленты и пластиковая пленка — всему этому есть альтернатива — бумага без слоев напыления. Подарок можно также завернуть в крафтовую бумагу, которая разлагается 2-3 года. Стоит отказаться от использования упаковочных материалов из полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида, термопластика и поливинилхлорида. Отличным способом минимизировать новогодний экологический ущерб может также стать семейная традиция упаковывать подарки своими руками с повторным использованием материалов или созданием оригинального декора с помощью декоративной бумаги или шпагата.

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