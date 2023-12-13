При тушении пожара в пос. Алексеевка под Самарой эвакуировали 10 человек

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Во вторник, 12 декабря, примерно в 16:10, начался пожар на ул. Невской, 35 в пос. Алексеевка в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.