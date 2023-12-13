Домклик провел первую онлайн-сделку с сервисом "Госключ"

Приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку клиенты Сбера теперь могут полностью дистанционно.

Домклик интегрировал сервис "Госключ" в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбера могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо.

"Цель Домклик — сделать ипотеку доступной, а ее оформление — быстрым, удобным и безопасным. Поэтому мы продолжаем цифровизировать все составляющие этого процесса. Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. Сейчас это необязательно, ведь с приложением ″Госключ″ договор участия в долевом строительстве подписывается удаленно", — отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Сервис "Госключ" разработан при участии Минцифры. Приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы онлайн.

Сегодня процедура выглядит так. Клиент по СМС получает ссылку на инструкцию. Следуя указаниям, он устанавливает приложение "Госключ", выпускает в нем сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы. Чтобы получить сертификат УКЭП, понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах, загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем либо сданная в офисе банка биометрия.

Но даже если у клиента нет ничего из вышеперечисленного, он все равно сможет провести ипотечную сделку онлайн: для этого перед сделкой потребуется выпустить УКЭП в офисе Сбера.

Пока провести ипотечную сделку полностью онлайн через "Госключ" возможно только по программе "Семейная ипотека". Но уже в 2024 году таким образом можно будет оформлять до 90% ипотечных сделок с первичной недвижимостью.