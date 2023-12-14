В Самаре 11 человек спасли на пожаре на ул. Победы

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В среду, 13 декабря, примерно в 16:10, начался пожар в доме № 105 на ул. Победы в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.