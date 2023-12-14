"Транснефть - ТСД 10 лет": Волга Ньюс представляет новый проект к юбилею компании

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2023 году "Транснефть - ТСД" отметила 10-летие со дня основания. За это время компания много сделала для страны и для Самарской области - ключевого региона своего присутствия. Предлагаем вашему вниманию новый проект Волга Ньюс - "Движение вперед", посвященный юбилею компании.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"