"Транснефть - ТСД 10 лет": Волга Ньюс представляет новый проект к юбилею компании

В 2023 году "Транснефть - ТСД" отметила 10-летие со дня основания. За это время компания много сделала для страны и для Самарской области - ключевого региона своего присутствия. Предлагаем вашему вниманию новый проект Волга Ньюс - "Движение вперед", посвященный юбилею компании.
Подробнее, о наиболее значимых проектах и перспективных планах "Транснефть - ТСД", о природоохранной деятельности, а также о добрых делах компании читайте в новом проекте "Транснефть - ТСД 10 лет".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее