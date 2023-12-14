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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть - ТСД 10 лет": Волга Ньюс представляет новый проект к юбилею компании

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году "Транснефть - ТСД" отметила 10-летие со дня основания. За это время компания много сделала для страны и для Самарской области - ключевого региона своего присутствия. Предлагаем вашему вниманию новый проект Волга Ньюс - "Движение вперед", посвященный юбилею компании.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

Подробнее, о наиболее значимых проектах и перспективных планах "Транснефть - ТСД", о природоохранной деятельности, а также о добрых делах компании читайте в новом проекте "Транснефть - ТСД 10 лет".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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