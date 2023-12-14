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Владимир Путин: Цены на машины АвтоВАЗа будут снижаться с увеличением объемов

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей 14 декабря, прокомментировал рост цен на продукцию АвтоВАЗа.

Фото: kremlin.ru

Ведущие зачитали ряд вопросов по ситуации с ценами на автомобили, в том числе "Почему ценник на продукцию АвтоВАЗа улетел в космос?"

Глава государства привел данные, что рост цен составил около 40%.

"Когда европейские, корейские, японские бренды ушли из России, в том числе с компонентами ушли, то возник вопрос собственной базы. АвтоВАЗ справляется в целом. Чем больше он будет производить, тем ниже будет цены. Издержки связаны с тем, что производитель вынужден добывать зарубежные компоненты. АвтоВАЗ идет по этому пути, надеюсь, это приведет к снижению цен", - сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что еще одна важная задача - создание своей компонентной базы: "Мы передоверились партнерам, и теперь отрасль автокомпонентов создается заново. Минпром этим активно занимается. Те, кто думал, что у нас все рухнет, думаю, разочарованы - ничего не рухнуло".

Гид потребителя

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