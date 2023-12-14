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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство воздушной линии для энергоснабжения НПС в Самарской области

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство воздушной линии (ВЛ) электропередачи в зоне ответственности нефтеперекачивающей станции "Покровская", расположенной в Хворостянском районе Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись с февраля 2022 года в рамках реализации программы технического перевооружения производственных объектов предприятия. Цель — модернизация инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов НПС "Покровская".

В соответствии с проектом специалисты построили две новые ВЛ-6 кВ общей протяженностью 6,7 км. Опоры выполнены в виде свободностоящих стальных решетчатых конструкций башенного типа. В отличие от железобетонных, такой тип конструкций более устойчив к ветровой нагрузке. На опоры ВЛ подвешены сталеалюминиевые провода и грозозащитные тросы, а также установлены птицезащитные устройства.

После завершения строительных работ было произведено комплексное опробование и подключение построенного оборудования. Прежнее оборудование, отслужившее эксплуатационный срок, было демонтировано.

При реализации проекта применялись только сертифицированные материалы и оборудование российского производства, отвечающие требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть" и Ростехнадзора. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.

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