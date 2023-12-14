АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство воздушной линии (ВЛ) электропередачи в зоне ответственности нефтеперекачивающей станции "Покровская", расположенной в Хворостянском районе Самарской области.
Работы выполнялись с февраля 2022 года в рамках реализации программы технического перевооружения производственных объектов предприятия. Цель — модернизация инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов НПС "Покровская".
В соответствии с проектом специалисты построили две новые ВЛ-6 кВ общей протяженностью 6,7 км. Опоры выполнены в виде свободностоящих стальных решетчатых конструкций башенного типа. В отличие от железобетонных, такой тип конструкций более устойчив к ветровой нагрузке. На опоры ВЛ подвешены сталеалюминиевые провода и грозозащитные тросы, а также установлены птицезащитные устройства.
После завершения строительных работ было произведено комплексное опробование и подключение построенного оборудования. Прежнее оборудование, отслужившее эксплуатационный срок, было демонтировано.
При реализации проекта применялись только сертифицированные материалы и оборудование российского производства, отвечающие требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть" и Ростехнадзора. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее