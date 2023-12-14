Региональное ГУ МВД проведет прямую линию по вопросам миграции

В среду, 20 декабря, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Денис Сафаров проведет прямую телефонную линию.
С 11:00 до 12:00 любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся оказания госуслуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией в регионе.
Задать вопрос можно и в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...