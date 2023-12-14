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Региональное ГУ МВД проведет прямую линию по вопросам миграции

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 декабря, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Денис Сафаров проведет прямую телефонную линию.

С 11:00 до 12:00 любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 921-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся оказания госуслуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией в регионе.

Задать вопрос можно и в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте" на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

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