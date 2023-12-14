На площади Славы в Самаре открылся традиционный ледовый каток

В пятницу, 15 декабря, в 16:00 на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток.
Первый сезон массовых катаний на коньках состоялся здесь в 2019 году, и место сразу привлекло жителей и гостей областной столицы. Только в прошлом году каток посетили около 40 тысяч человек - ледовое пространство на площади Славы признано одним из лучших в областной столице.
Для активного отдыха на свежем воздухе в губернии создаются максимально комфортные и безопасные условия. Основными центрами притяжения для семейных прогулок в зимнее время и в период новогодних праздников традиционно станут парки, катки, зоны отдыха с горками и новогодними елками, спортивные площадки.
На территории площади Славы уже царит предпраздничная новогодняя атмосфера: мерцающие арки, эффектные декорации, елки украшены светодинамическими гирляндами. Подготовлены выдержанные в едином стиле павильоны проката с раздевалками и точки питания. Здесь под открытым небом можно будет согреться горячими напитками и подкрепиться свежей выпечкой. Площадь Славы превратится в настоящий сказочный зимний городок, самым популярным местом которого станет каток. Само ледовое пространство также украсит яркая световая подсветка: светодиодные прожекторы, установленные по низу ограждения, 14 световых опор, яркие аппликации, нанесенные на борта катка, и музыкальное сопровождение превратят процесс катания в настоящее зимнее шоу света, музыки и активного спортивного отдыха.
Покрытие катка площадью 2400 кв. м порадует посетителей высоким качеством скольжения, которое обеспечит ежедневная подготовка льда. На территории катка одновременно смогут находиться до 500 гостей.
Рядом с катком установлен павильон проката, где все желающие смогут взять удобные и качественные коньки. Для посетителей оборудованы две раздевалки, в каждой из них установлен бесконтактный санитайзер для обработки рук.
Каток будет работать до 5 марта 2024 года, ежедневно с 11:00 до 23:00, перерыв с 15.00 до 16.00. Вход бесплатный. На территории организована охрана.
Катки откроются на площади Куйбышева, набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений, во дворах. Всего этой зимой в Самаре будут работать 128 бесплатных ледовых площадок. В настоящее время работа по заливке катков и подготовке оборудования ведется в ежедневном режиме и при благоприятных погодных условиях завершится до конца декабря.
С адресами расположения катков во внутригородских районах Самары можно ознакомиться на сайте администрации Самары.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.