Мужчина пострадал при ночном пожаре в селе под Самарой

В пятницу, 15 декабря, в 0:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Садовой в с. Водино в пгт Новосемейкино Красноярского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел деревянный дом и хозпостройка на площади 80 кв. м Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 25 человек, которые ликвидировали пожар в 2:41.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на пожаре пострадал 73-летрий мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.