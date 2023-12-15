В Советском районе Самары сгорел частный дом

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В четверг, 14 декабря, примерно в 14:58, начался пожар на ул. Отважной, 21 в Советском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.