Дистрибьюторы спецтехники из Индии и Китая готовы субсидировать популярные модели

Лизинговая компания CARCADE и "Предприятие "Стройкомплект" обновили совместную программу субсидирования техники, поставляемой из Индии и Китая, расширив перечень финансируемой спецтехники. Дистрибьютор готов предоставлять скидку-субсидию в размере от 200 до 500 тыс. рублей.
В рамках партнёрской программы можно приобрести популярные модели погрузчиков марки LGMG и тракторов Sonalika различных модификаций.
Согласно публикуемым данным, Sonalika Tractors в настоящее время бренд № 1 по экспорту тракторов из Индии, а продукция узнаваема в более чем 150 странах мира. Целью Sonalika является "возглавить эволюцию сельского хозяйства", внедряя инновации и технологии в агроэкосистему.
Китайская Linyi Lingong Machinery Group (LGMG) является одним из основных производителей строительной техники. Она входит в 100 крупнейших предприятий машиностроения в мире и тройку ведущих предприятий машиностроения в Китае, сообщается на сайте, посвященном компании.
Специальная скидка предоставляется на наиболее популярные модели и будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора, то есть клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, промышленный трактор Sonalika 90 станет дешевле на 200 000 рублей, телескопический погрузчик LGMG H735 доступен с выгодой в размере 300 000 рублей, а на погрузчик LGMG модели H1840 скидка на лизинг составит 500 000 рублей.
ООО "Предприятие "Стройкомплект" — один из крупнейших поставщиков специализированной техники на территории России. В компании работают более 700 сотрудников в 30 собственных филиалах и сервисных зонах от Москвы до Южно-Сахалинска. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для оперативной технической поддержки клиентов. Накопленный 30-летний опыт на рынке сделал компанию экспертом не только в сфере поставок ТС, но и в вопросах послепродажного обслуживания и ремонта строительной, грузовой, индустриальной техники.
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