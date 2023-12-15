Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла 93%

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, говоря о значимых инфраструктурных проектах федерального значения, отметил строительство в Самарской области обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу длиной более 3 км.

Объект входит в состав международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность обхода составит порядка 100 км, сообщил вице-премьер.

"Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в 2019 году по поручению президента. Это один из масштабных проектов в нашей стране, мост войдет в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. Сейчас завершена укрупнительная сборка всех 26 пролетных строений, выполнена надвижка 24 из них. Общая техническая готовность обхода составляет 93%. Завершить работы и запустить движение транспорта планируем в следующем году. Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны", - сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства РФ уточнил, что инфраструктурный проект предусматривает строительство четырехполосной автодороги с тремя транспортными развязками в разных уровнях, а также 39 искусственных сооружений, в числе которых мост через Волгу.

Всего для сборки всех пролетов искусственного сооружения было использовано более 48 тыс. т металла. В настоящее время ведется подготовка к надвижке заключительных пристыкованных двух пролетных строений.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что усилия региона в последние годы сконцентрированы на инфраструктурном развитии и самый крупный проект - это обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

"При прямой поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря постоянному вниманию Заместителя Председателя Правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы уверенно строим 100 км новой трассы "Обход Тольятти" и мост через Волгу - главную водную артерию страны. Наша задача - Родину не подвести, все сделать качественно и в установленные сроки. Есть полная уверенность, что в следующем году участок федеральной дороги и мост, как мы и планировали, будут введены в эксплуатацию. Он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития нашего региона и всей нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обход Тольятти возводится благодаря концессионному соглашению и за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Оператором этого механизма выступает ППК "Фонд развития территорий". Также к финансированию строительства привлечены средства инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ".

"Реализация инфраструктурных проектов качественно изменяет облик регионов и значительно повышает уровень жизни россиян, в том числе обеспечивая их новыми рабочими местами. Например, в строительстве обхода Тольятти задействовано порядка 2,4 тысячи человек. Это не только колоссальный социальный эффект, но и огромный вклад в развитие дорожно-транспортного каркаса страны, который выступает катализатором положительных изменений в регионе", - сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.