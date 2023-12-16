Баскетболисты "Самары" обыграли "Минск"

В субботу, 16 декабря, БК "Самара" на своем поле встретился с "Минском".
Волжане выиграли — 79: 68 (24:15, 14:18, 28:14, 13:21).
Следующую игру "Самара" проведет 20 декабря с МБА из Москвы.
В субботу, 16 декабря, БК "Самара" на своем поле встретился с "Минском".
Волжане выиграли — 79: 68 (24:15, 14:18, 28:14, 13:21).
Следующую игру "Самара" проведет 20 декабря с МБА из Москвы.
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Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.