Женщина пострадала при пожаре в доме на ул. Самарской

В субботу, 16 декабря, в 22:46 в Центр управления ч кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме 182/184 на ул. Самарской в Ленинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля частного дома на площадь 60 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 33 человека, которые ликвидировали пожар в 23:30.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре была травмирована 69-летняя женщина. И сотрудниками МЧС был спасен один человек.

Причина пожара устанавливается.