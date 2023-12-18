В Самаре 18 человек тушили пожар на ул. Приамурской

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В воскресенье, 17 декабря, примерно в 15:21, начался пожар на ул. Приамурской, 62 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.