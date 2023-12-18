Сбер помог жителю Тольятти спасти 2 млн рублей от злоумышленников

Это стало возможным благодаря профессиональной работе и неравнодушию сотрудников банка.
В конце ноября в отделение Сбербанка в Тольятти обратился мужчина, который хотел снять со счета крупную сумму денег — более 2 млн рублей. Сотрудники офиса заметили, что мужчина очень взволнован, и поинтересовались причиной его состояния. Тольяттинец рассказал, что ему позвонили "представители банка" и сообщили, что на него пытаются оформить кредит.
В телефонном разговоре мужчине предложили немедленно снять деньги и перевести их на "безопасный счет". У менеджеров банка возникли подозрения, что клиент находится под влиянием злоумышленников, поэтому они передали информацию сотрудникам службы безопасности Сбера и приостановили операцию. Таким образом сотрудники Сбера помогли сохранить мужчине 2 млн рублей. Правоохранительные органы ведут расследование.
"Сбербанк активно борется с мошенничеством, используя современные технологии и инновационные методы, чтобы обеспечить безопасность клиентов и защитить их от финансовых потерь. Наши сотрудники регулярно проходят обучение и знают, как распознать действия злоумышленников", — прокомментировал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.
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