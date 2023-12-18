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Андрей Кислов предложил упростить капремонт производственных объектов

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области Андрей Кислов выступил с законодательной инициативой, направленной на упрощение капитального ремонта опасных производственных объектов.

По мнению сенатора, необходимо дать собственникам трубопроводов и эксплуатирующим организациям право обеспечивать при капремонте безопасность эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) и закреплять условия безопасной эксплуатации ОПО уполномоченным лицом при отсутствии необходимости прохождения государственной экспертизы.

Соавторами инициативы стали сенатор Российской Федерации Андрей Кислов и депутат Государственной Думы Борис Гладких.

Согласно действующему законодательству, допускается при капремонте линейных объектов, например, газопроводов и нефтепроводов), повышение их категории, влекущее изменение охранных зон. В результате изменения позволили квалифицировать работы, проводимые методом "параллельной прокладки", в качестве капитального ремонта.

Однако законодательство связывает решение большого числа вопросов, сопутствующих работам, со строительством или реконструкцией, а в отношении капремонта подробная регламентация отсутствует. Предусмотренные в документе изменения направлены на дополнение случаев разработки обоснования безопасности ОПО капитальным ремонтом.

Принятие законопроекта позволит закрепить условия безопасной эксплуатации ОПО уполномоченным лицом при отсутствии необходимости прохождения государственной экспертизы документации по капитальному ремонту и техническому перевооружению объекта.

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