На окраине Самары произошел пожар в дачном массиве

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Во вторник, 19 декабря, примерно в 0:27 начался пожар на 15-й линии СНТ "Авиатор" в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.