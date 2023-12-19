"Росгосстрах" запустил акцию "Вместе теплее 2", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 декабря "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Вместе теплее 2", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".
Согласно условиям договора, заключенного по акции "Вместе теплее 2", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
"Только за 10 месяцев этого года "Росгосстрах" выплатил клиентам компании более 1,7 млрд рублей по страховым случаям с жильем, — говорит член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — Чаще страховые случаи были зафиксированы в частном домостроении — владельцы домов обращались с заявлениями в "Росгосстрах" в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир, а сумма выплат за загородную недвижимость оказалась в 7 раз выше, чем выплаты по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах. Загородное жилье больше подвержено рискам, и пожары — самые разрушительные, а, следовательно, и самые дорогостоящие из них. И это еще раз наглядно подтвердили природные пожары, прокатившиеся весной по уральским населенным пунктам. Летом и осенью участились ураганы с проливными дождями, ставшие причиной повреждения многих домов и строений. В целом же в этом году каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал по страховым случаям с жильем порядка 8,4 млн рублей — эта сумма на 9% больше, чем средняя выплата годом ранее. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане: полученную страховую выплату можно направить на восстановление поврежденного имущества. Более чем вековой опыт работы на рынке имущественного страхования позволяет нашей компании оперативно урегулировать даже самые масштабные события, а страховые программы разрабатывать таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Вместе теплее 2" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя".
Акция "Вместе теплее 2" действует до 15 марта 2024 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.