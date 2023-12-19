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ВТБ и "Открытие" начали объединение офисной сети

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка "Открытие" — в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Клиентам доступно проведение всех востребованных финансовых операций. Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года.

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов "Открытия". С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты. Уже в январе можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Начиная со второго квартала миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса.

"Интеграция банка "Открытие" и ВТБ идет полным ходом. Начало перевода сети — один из важных этапов этого процесса. Мы считаем своим абсолютным приоритетом обеспечение комфортных условий для клиентов при переходе в ВТБ при сохранении высокого качества обслуживания и лучших практик двух банков", — отметил директор департамента сети банка "Открытие" Артём Окороков.

"Основной задачей в рамках интеграции для нас становится гармонизация перехода клиентов "Открытия" в ВТБ. Нам важно сохранить качество предоставляемых услуг, расширить масштаб и доступность банковского обслуживания для аудитории обоих банков. Для этого на горизонте трех лет ВТБ увеличит офисную сеть на 40%, выйдет в новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширит штат курьеров. Все это позволит нам расширить набор финансовых возможностей для клиентов "Открытия" и добавить к их привычному сервису все преимущества от обслуживания в ВТБ", — прокомментировал руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

ВТБ и "Открытие" также продолжают интеграцию менеджмента в регионах. Единые бизнес-лидеры двух банков назначены уже в 63 российских регионах присутствия. В течение следующего года они будут отвечать за работу двух банков и продолжат курировать объединение.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.

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