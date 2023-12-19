"Ингосстрах" выяснил, какие знаки восточного гороскопа чаще попадают в аварии

Тигр и Свинья — самые "опасные" из всех знаков восточного гороскопа прошедшего лета. К таким выводам пришел "Ингосстрах" после анализа летней аварийности клиентов компании по ОСАГО и каско.
Исследование проводилось по данным июня-августа 2023 года. Основная доля аварий по ОСАГО приходится на знак Тигра (9,36%), то есть большая часть происшествий приходится на возраст 37 лет среди мужчин и женщин этого знака восточного гороскопа.
На втором месте по количеству аварий располагается Кролик (9,34%, 36 лет), на третьем месте — Крыса (9,2%, 39 лет). Самые аккуратные водители — Козы (7,15%, 44 года) и Лошади (7%, 33 года). Они попадают в аварии реже. Всего за три летних месяца было заявлено около 67 тысяч убытков по ОСАГО.
Статистика по каско выглядит немного иначе. Так, самым "опасным" знаком оказалась Свинья (9,6%, 40 лет). На втором и третьем месте располагаются Собака и Обезьяна (около 8,8%, 41-43 года). Самые аккуратными водителями, имеющие каско, за июнь–август — Драконы (7,76%, 47 лет) и Кролики (7,5%, 36 лет). Всего за летний период было заявлено более 35 тысяч убытков по каско.
"Мы можем относиться к звездам с шуткой или воспринимать предсказания всерьез. Но одно остается бесспорным: ежегодно мы сталкиваемся с большим количеством ДТП, что видно из статистики по заявленным убыткам ОСАГО и каско. Зимой этот процент только увеличивается из-за погодных условий. Избежать неприятностей на дороге поможет добровольное страхование каско. В случае происшествия страховка покроет все расходы, позволив избежать незапланированных трат", — рассказал Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.