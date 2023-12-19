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Страхование Финансы

"Ингосстрах" выяснил, какие знаки восточного гороскопа чаще попадают в аварии

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тигр и Свинья — самые "опасные" из всех знаков восточного гороскопа прошедшего лета. К таким выводам пришел "Ингосстрах" после анализа летней аварийности клиентов компании по ОСАГО и каско.

Исследование проводилось по данным июня-августа 2023 года. Основная доля аварий по ОСАГО приходится на знак Тигра (9,36%), то есть большая часть происшествий приходится на возраст 37 лет среди мужчин и женщин этого знака восточного гороскопа.

На втором месте по количеству аварий располагается Кролик (9,34%, 36 лет), на третьем месте — Крыса (9,2%, 39 лет). Самые аккуратные водители — Козы (7,15%, 44 года) и Лошади (7%, 33 года). Они попадают в аварии реже. Всего за три летних месяца было заявлено около 67 тысяч убытков по ОСАГО.

Статистика по каско выглядит немного иначе. Так, самым "опасным" знаком оказалась Свинья (9,6%, 40 лет). На втором и третьем месте располагаются Собака и Обезьяна (около 8,8%, 41-43 года). Самые аккуратными водителями, имеющие каско, за июнь–август — Драконы (7,76%, 47 лет) и Кролики (7,5%, 36 лет). Всего за летний период было заявлено более 35 тысяч убытков по каско.

"Мы можем относиться к звездам с шуткой или воспринимать предсказания всерьез. Но одно остается бесспорным: ежегодно мы сталкиваемся с большим количеством ДТП, что видно из статистики по заявленным убыткам ОСАГО и каско. Зимой этот процент только увеличивается из-за погодных условий. Избежать неприятностей на дороге поможет добровольное страхование каско. В случае происшествия страховка покроет все расходы, позволив избежать незапланированных трат", — рассказал Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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