Онкохирурги тольяттинской горбольницы №5 избавили пациентку от гигантской опухоли

Вес опухоли диаметром 62 сантиметра составил более 24 килограммов. Хирурги, проводившие операцию, признались, что опухоли такого размера и веса не встречали ни в своей практике, ни в сообщениях коллег.
Женщину 42 лет доставила в тольяттинскую больницу скорая помощь после того, как та упала на улице, потеряв сознание. Из приемно-диагностического отделения в тяжелом состоянии пациентка была экстренно переведена в отделение реанимации, там стабилизирована, затем начались обследования и лечение. При осмотре сразу определялась гигантская опухоль брюшной полости. Обхват талии у пациентки был 132 см при росте 164 см. В последние три года женщина видела, что ее живот странно увеличивается, периодически мучили схваткообразные боли, слабость. Но женщина панически боялась врачей, больниц, а тем более операций. И, стараясь не замечать проблему. Консилиумом онкологической службы было принято решение об оперативном лечении - лапароскопическом удалении опухоли.
Заведующий отделением абдоминальной онкологии ТГКБ 5, врач высшей квалификационной категории Сергей Симатов рассказал: "Пациентка была уже в таком положении, что на операцию вынуждена была согласиться без вариантов. Проводила операцию бригада врачей - оперировал я сам при участии онколога высшей категории Константина Марченко и под контролем руководителя онкослужбы Александра Фролова. Разумеется, использовали высокотехнологичное оборудование, поставленное за последние годы по нацпроекту "Здравоохранение" - ультразвуковые ножницы, коагулятор и другой высокоэнергетический инструментарий. Во время операции было выявлено, что опухоль оттесняет органы брюшной полости и плотно прилегает к стенкам брюшной полости и малого таза. Сосуды из-за сдавливания были увеличены в диаметре в два-три раза… Поэтапно, прецизионно выделили опухоль - массу диаметром 62 см. Опухоль успешно удалили, функционирование органов восстановлено. И да, вес удаленной опухоли просто невероятный - 24 кг 300 г! Я такого никогда не встречал… Гистологическое заключение - "доброкачественная опухоль брюшной полости". Все прошло хорошо, послеоперационный период протекал без осложнений, на 12-е сутки женщина была выписана из отделения в удовлетворительном состоянии. Недавняя пациентка уже заходила в отделение больницы - как будто другой человек, будто даже характер изменился, бодрая, посветлевшая… Думаю, мы справились с проблемой".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас