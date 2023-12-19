Онкохирурги тольяттинской горбольницы №5 избавили пациентку от гигантской опухоли

Вес опухоли диаметром 62 сантиметра составил более 24 килограммов. Хирурги, проводившие операцию, признались, что опухоли такого размера и веса не встречали ни в своей практике, ни в сообщениях коллег.

Женщину 42 лет доставила в тольяттинскую больницу скорая помощь после того, как та упала на улице, потеряв сознание. Из приемно-диагностического отделения в тяжелом состоянии пациентка была экстренно переведена в отделение реанимации, там стабилизирована, затем начались обследования и лечение. При осмотре сразу определялась гигантская опухоль брюшной полости. Обхват талии у пациентки был 132 см при росте 164 см. В последние три года женщина видела, что ее живот странно увеличивается, периодически мучили схваткообразные боли, слабость. Но женщина панически боялась врачей, больниц, а тем более операций. И, стараясь не замечать проблему. Консилиумом онкологической службы было принято решение об оперативном лечении - лапароскопическом удалении опухоли.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии ТГКБ 5, врач высшей квалификационной категории Сергей Симатов рассказал: "Пациентка была уже в таком положении, что на операцию вынуждена была согласиться без вариантов. Проводила операцию бригада врачей - оперировал я сам при участии онколога высшей категории Константина Марченко и под контролем руководителя онкослужбы Александра Фролова. Разумеется, использовали высокотехнологичное оборудование, поставленное за последние годы по нацпроекту "Здравоохранение" - ультразвуковые ножницы, коагулятор и другой высокоэнергетический инструментарий. Во время операции было выявлено, что опухоль оттесняет органы брюшной полости и плотно прилегает к стенкам брюшной полости и малого таза. Сосуды из-за сдавливания были увеличены в диаметре в два-три раза… Поэтапно, прецизионно выделили опухоль - массу диаметром 62 см. Опухоль успешно удалили, функционирование органов восстановлено. И да, вес удаленной опухоли просто невероятный - 24 кг 300 г! Я такого никогда не встречал… Гистологическое заключение - "доброкачественная опухоль брюшной полости". Все прошло хорошо, послеоперационный период протекал без осложнений, на 12-е сутки женщина была выписана из отделения в удовлетворительном состоянии. Недавняя пациентка уже заходила в отделение больницы - как будто другой человек, будто даже характер изменился, бодрая, посветлевшая… Думаю, мы справились с проблемой".