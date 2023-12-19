Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее

В мобильном приложении СберБизнес теперь можно оформить возврат покупки, изменить данные торговой точки и зарегистрировать новую.
Сбер запустил новый функционал в мобильном приложении СберБизнес для корпоративных клиентов. Теперь предприниматели могут управлять эквайрингом своих торговых точек с телефона или планшета.
В приложении можно создать заявку на возврат покупки и отменить его, изменить данные торговой точки, подобрать по параметрам и зарегистрировать новую торговую точку: подключить терминалы, оплату по QR-коду и приложение "Мобильный кассир".
Также в приложении можно создавать обращения по вопросам эквайринга, отслеживать их статусы и проверять статусы ранее созданных обращений, в том числе в веб-версии СберБизнеса.
"Сбер создает удобные и понятные цифровые сервисы, чтобы наши клиенты могли пользоваться ими из любой точки мира в режиме 24/7. Новый функционал расширяет возможности мобильного приложения СберБизнес, делая его эффективным инструментом для развития и ведения бизнеса прямо со смартфона. Управление эквайрингом теперь всегда под рукой, что экономит время и ускоряет бизнес-процессы. В следующем году мы продолжим развивать управление эквайрингом со смартфона для удобства клиентов, например, предприниматели смогут заказывать отчеты и просматривать свои операции в режиме онлайн, добавятся и другие опции", — отметил и.о. директора дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.
Подробнее о возможностях эквайринга в СберБизнесе можно узнать здесь.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.