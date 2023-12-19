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Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении СберБизнес теперь можно оформить возврат покупки, изменить данные торговой точки и зарегистрировать новую.

Сбер запустил новый функционал в мобильном приложении СберБизнес для корпоративных клиентов. Теперь предприниматели могут управлять эквайрингом своих торговых точек с телефона или планшета.

В приложении можно создать заявку на возврат покупки и отменить его, изменить данные торговой точки, подобрать по параметрам и зарегистрировать новую торговую точку: подключить терминалы, оплату по QR-коду и приложение "Мобильный кассир".

Также в приложении можно создавать обращения по вопросам эквайринга, отслеживать их статусы и проверять статусы ранее созданных обращений, в том числе в веб-версии СберБизнеса.

"Сбер создает удобные и понятные цифровые сервисы, чтобы наши клиенты могли пользоваться ими из любой точки мира в режиме 24/7. Новый функционал расширяет возможности мобильного приложения СберБизнес, делая его эффективным инструментом для развития и ведения бизнеса прямо со смартфона. Управление эквайрингом теперь всегда под рукой, что экономит время и ускоряет бизнес-процессы. В следующем году мы продолжим развивать управление эквайрингом со смартфона для удобства клиентов, например, предприниматели смогут заказывать отчеты и просматривать свои операции в режиме онлайн, добавятся и другие опции", — отметил и.о. директора дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.

Подробнее о возможностях эквайринга в СберБизнесе можно узнать здесь.

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