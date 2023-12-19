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Страхование Финансы

ВСК: больше всего обращений по ДТП в 2023 году пришлось на январь, февраль, март и октябрь

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года больше всего обращений пришлось по ДТП, произошедшим в январе, феврале, марте и октябре — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Большая часть ДТП традиционно пришлась на страхователей мужчин — 64%. При этом доля страхователей женщин в общей структуре дорожных происшествий постоянно снижается, в этом году снижение составило 2 п. п. Самыми неосторожными водителями в 2023 году стали обладатели автомобиля LADA Granta.

Регионом — лидером по числу ДТП по итогам 2023 года стала Москва — 14% происшествий. В антирейтинг также вошли Краснодарский край (7%), Новосибирская область (3%), Ростовская область (3%), Башкортостан (2,5%). Самые аккуратные водители проживают в Омской, Волгоградской областях и Санкт-Петербурге (не более 1,5% ДТП в каждом регионе).

Среди марок авто в число наиболее аварийных в 2023 году вошли: ВАЗ (19%), Toyota (8%), Hyundai (7%), Kia (6%) и Renault (5%). В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz — доля ДТП с участием авто этого бренда увеличилась за год с 1% до 1,5%. Для сравнения, на долю Audi, BMW и Lexus приходится 0,5-0,7% дорожных аварий.

В топ самых "опасных" моделей авто в 2023 году вошли LADA Granta (4% от общего числа ДТП), Hyundai Solaris (3%), LADA Priora (2%), LADA Kalina (1,6%) и Toyota Corolla (1,5%).

Почти треть ДТП в 2023 году была зафиксирована в январе, феврале, марте и октябре (10-11%). А самым опасным для автовладельцев днем недели стала пятница — на нее пришлось более 16% происшествий. Безопаснее всего передвигаться на дорогах страны — по воскресеньям (менее 10% ДТП).

Самыми аварийными автомобилистами являются россияне в возрасте 35-40 лет. При этом в 2023 году увеличилась доля молодежи среди виновников аварий — с 25 до 27%.

По итогам 2023 года средний размер выплаты по ОСАГО увеличился на 21% в связи с подорожанием себестоимости запчастей и восстановительного ремонта.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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