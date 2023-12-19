В Сызрани задержали "курьера", забравшего у пенсионерок 900 тыс. рублей

В Сызранском районе Самарской области полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению мошенничествах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В декабре в течение двух дней в полицию обратились три местные жительницы 78-83 лет. Они все пострадали от мошенников и суммарно понесли ущерб 900 тыс. рублей. Как оказалось, злоумышленники действовали по классической схеме "ваш родственник попал в беду".

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили парня, который приезжал к жертвам. При задержании молодой человек рассказал, что нашел в интернете "подработку" — нужно было забирать деньги у пенсионеров и переводить на указанные "работодателем" счета. В качестве зарплаты курьер оставлял себе процент от суммы. Соглашаясь на такую деятельность, парень знал, что будет участвовать в преступлениях.

Возбуждено три уголовных дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").