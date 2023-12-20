Из-за ухудшения погоды в ГИБДД призвали самарцев отказаться от пользования авто 20 декабря

В облГИБДД предупредили жителей Самарской области об ухудшении погодных условий днем 20 декабря. Госавтоинспекция рекомендовала отказаться от пользования личным авто и отложить запланированные поездки.

"Ночью и днем 20 декабря местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 16-21 м/с, метель с ухудшением видимости 500-1000 м, гололед, налипание мокрого снега. Утром и днем 20 декабря местами в Самарской области ожидаются сильные осадки (мокрый снег, дождь), — отмечается в сообщении пресс-службы ГИБДД по Самарской области. — В связи со сложными погодными условиями, региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также, нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.

"Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности", - предупредили в ведомстве.