В нацпарке "Самарская Лука" открылся зимник до села Рождествено

С 14 декабря 2023 г. по 15 марта 2024 г. временный лесной маршрут "Белые домики" — с. Шелехметь доступен для проезда. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Самарская Лука".

"Движение легкового транспорта жителей Рождествено и лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости в населенных пунктах на данной территории, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности", - отмечается в сообщении.

Проезд иного транспорта осуществляется на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции национального парка "Самарская Лука", конторах участковых лесничеств или на официальном сайте www.npsamluka.ru.

Транспорт оперативных и аварийных служб пропускается беспрепятственно.