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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти установила приложение и лишилась 500 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти жертвой телефонных мошенников стала 22-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Мужчина рассказал, что ей одобрена заявка на кредит, тогда как она ни каких кредитов не оформляла. Незнакомец сообщил женщине, что та, видимо, стала жертвой мошенников и посоветовал установить на телефон мобильное приложение, чтобы проверить есть ли подобные заявки на кредиты в других банках, так как произошла утечка ее личных данных.

Поле этого мошенник перевел соединение на якобы работника банка, который с целью "предотвращения совершения в отношении неё мошеннических действий", попросил женщину сообщить содержимое СМС-сообщения, поступившего на ее телефон, что она и сделала. В результате с банковских счетов потерпевшей было списано более 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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