ВСК: россияне позитивно смотрят в 2024 год — 42% верят в стабильность и сохранение доходов, но каждый пятый будет искать подработку

2024 год будет лучше, чем 2023 — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК среди своих клиентов (более 1,5 тыс. опрошенных по всей стране). По мнению 42% респондентов, страна приспособилась к санкциям, поэтому уровень жизни — доходы, возможность путешествовать — сохранятся на прежнем уровне. Причем сложности с поездками за границу россиян не пугают, они вполне готовы отдыхать на отечественных курортах.
32% россиян оказались менее оптимистичны — по их мнению 2024 год не будет сильно отличаться от текущего. Сложности с путешествиями за рубеж являются ключевым фактором недовольства опрошенных.
Согласно исследованию ВСК, минимум 38% россиян имеют стабильный доход и рассчитывают на него в будущем году. 18% респондентов надеются на повышение зарплаты, еще 21% — планируют искать дополнительный источник заработка, чтоб улучшить свое финансовое положение.
В будущем году 52% россиян собираются поддержать внутренний туризм — в планах на отпуск у них путешествия на Северный Кавказ, курорты Краснодарского края, поездки к Байкалу. 24% опрошенных предпочитают привычные туристические направления — Турцию, ОАЭ, Таиланд. Еще 7% респондентов рассчитывают посетить экзотические страны — Индию, Иран и пр.
Главным новогодним пожеланием россиян в уходящем году стало наступление мира во всем мире — такое напутствие высказало 63% опрошенных. 21% россиян загадают в новогоднюю ночь здоровья и стабильности в стране, 16% — карьерный рост и улучшение финансового положения.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
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Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.