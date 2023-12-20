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Хоккей Спорт

Хоккеисты "Лады" потерпели поражение от "Сибири"

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 декабря, хоккеисты "Лады" на домашнем льду потерпели поражение в овертайме от "Сибири" (Новосибирск), сообщает пресс-служба автозаводцев.

С самого начала встречи команды выдали яркий игровой отрезок с обилием атак. Несмотря на активные попытки хоккеистов "Лады" и "Сибири" изменить счет на табло, главными действующими лицами первых двадцати минут на площадке были Владислав Подъяпольский и Антон Красоткин, сохранившие к перерыву свои владения в неприкосновенности.

Зато в дебюте второй трети тольяттинцы сумели вскрыть оборону гостей - Трой Джозефс совершил перехват в чужой зоне, тут же сделал передачу на Дмитрия Кугрышева, а он, в свою очередь, вывел Остапа Сафина на бросок по центру и 71-й номер "Лады" не сплоховал. 1:0. Однако "Сибирь" быстро нивелировала отставание, отчасти воспользовавшись удалением "автозаводца" Владислава Семина - Максим Сушко здорово разобрался в сутолоке на пятаке после затяжной атаки и закатил снаряд в ворота с неудобной руки в тот момент, когда оштрафованный у волжан игрок уже вернулся на площадку. 1:1. Далее вновь наступила тишина в плане реализации, хотя атак обеими командами было создано множество - у той же "Лады" очень настойчиво себя вела вторая тройка нападения Сафин - Джозефс - Кугрышев, но шайба наотрез отказывалась вновь пересекать ленточку новосибирского створа.

В третьем периоде темп игры несколько упал, хотя при этом инициативой плотно завладела "Сибирь", устроившая серию опасных вылазок на ворота Владислава Подъяпольского. Во вред "автозаводцам" пошли и два удаления, которые случились уже во второй половине двадцатиминутки, из-за чего подопечным Олега Браташа приходилось много сил тратить на защите. И все же победителя в основное время выявить не получилось - ничейный результат 1:1 сохранился вплоть до сирены.

А вот дополнительная пятиминутка продлилась всего 27 секунд. Новосибирцы не позволили отличиться Трою Джозефсу и тут же разогнали свою атаку, которая завершилась точным броском Георгия Белоусова под перекладину. 1:2 - "Лада" уступает в овертайме.

В четверг, 21 декабря, состоится еще один домашний поединок против "Сибири".

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