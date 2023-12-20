В Самарской области начал работать штаб независимых наблюдателей за выборами-2024

Во вторник, 19 декабря, на площадке Общественной палаты Самарской области состоялось заседание Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году.

Общественный штаб создан в соответствии с решением Совета Общественной палаты Самарской области от 12 декабря. В его состав помимо ряда членов палаты вошли также ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Нотариальной палаты и Палаты адвокатов Самарской области, представители средств массовой информации.

Возглавил штаб заместитель председателя Общественной палаты региона, член Общественной палаты России Павел Покровский. Сопредседателями избраны председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, председатель Общественного комитета "За честные выборы", Заслуженный юрист Самарской области, профессор Виктор Полянский и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, Президент Нотариальной палаты Самарской области, Заслуженный юрист Самарской области Галина Николаева.

Как отметил Павел Покровский, вновь созданный Общественный штаб будет работать, опираясь на опыт предыдущих подобных структур, которые уже создавались и действовали по инициативе региональной Общественной палаты в рамках прошедших крупных выборных кампаний.

В ходе заседания члены Общественного штаба сформировали примерный план своей работы на ближайшие месяцы. В планах - осуществление мониторинга электорального процесса, проведение тематических круглых столов, обсуждений по актуальным темам, связанным с текущей выборной кампанией, и, безусловно, подготовка пула общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в течение всех трех дней голосования, намеченного на середину марта следующего года.

"Общественный штаб служит координационным, совещательным институтом при Общественной палате Самарской области. При этом одна из основных задач его деятельности заключается в том, чтобы обеспечить мобилизацию необходимого количества кандидатов в независимые общественные наблюдатели, а затем действующих наблюдателей. В соответствии с законом именно Общественная палата России и общественные палаты регионов обладают исключительным правом обеспечивать независимое общественное наблюдение на выборах, - напомнил Виктор Полянский. - Независимые общественные наблюдатели обеспечивают общественный контроль за ходом голосования, способствуя обеспечению законности выборного процесса, защите избирательных прав граждан, действуют в интересах всех избирателей. В свою очередь, активность граждан на выборах - залог стабильности нашего общества. Каждый гражданин на основе свободного волеизъявления должен высказать свое мнение относительно того, какое общее будущее нас ожидает".

"Продолжаем придерживаться главного принципа: площадка Общественного штаба открыта для всех политических сил, кандидатов и СМИ. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в объективном и независимом проведении и освещении выборов. Для нас не бывает "больших" и "маленьких" выборов. К весенним выборам 2024 года вновь организуем полноценную инфраструктуру общественного контроля, которая станет в том числе защитой от возможных провокаций и фейков", - подчеркнул Павел Покровский.