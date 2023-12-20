ДМС против магнитных бурь: "Ингосстрах" исследует метеозависимость среди россиян

Совместное исследование "Ингосстраха" и Финансового университета посвящено одной из самых спорных причин плохого самочувствия — метеозависимости. В опросе приняли участие жители 37 самых крупных городов России по численности населения.

На сильную степень метеозависимости в наибольшей степени жаловались жители Ульяновска (20%), Ярославля и Ростова-на-Дону (19%), а также Томска и Омска (18%). Ощущают влияние погоды, но признают его слабым респонденты из Москвы (62%), Рязани (49%), Нижнего Новгорода (41%) и Воронежа (40%). Наибольшее количество людей, совершенно не подверженных метеозависимости, живут в Махачкале (72%), Хабаровске (71%), Пензе (69%), Тольятти (68%) и Челябинске (66%).

К метеозависимости в большей степени склонны женщины (55% респондентов), в то время как 67% мужчин не чувствуют ее воздействия. При этом чем старше респондент, тем больше он отмечает влияние погодных условий на свое самочувствие: если 72% участников опроса в возрасте 18-30 лет отметили, что совершенно не подвержены метеозависимости, то в возрастной группе старше 60 лет их количество сократилось до 40%.

Результаты исследования показывают, что склонность к метеозависимости постепенно повышается вместе с уровнем образования: в то время как 60% обладателей среднего и среднего технического образования не считают себя зависимыми от погодных условий, среди респондентов, получивших высшее образование и продолживших послевузовское обучение, это количество снижается до 53% и 43% соответственно.

Основными факторами, влияющими на самочувствие участников опроса, стали магнитные бури (52% респондентов) и смена атмосферного давления (31,8%). Среди неприятных ощущений, вызванных метеозависимостью, почти три четверти респондентов назвали головную боль (73,6%), шестая часть участников опроса отметили гипертонию (15,8%), а о боли в суставах заявили 12,7%. Однако больничный или отгул при проявлениях метеозависимости берут абсолютное меньшинство респондентов (7,8%), в то время как 42,1% участников предпочитают никак не реагировать на плохое самочувствие или принять лекарство (35,1%).

При этом метеозависимость и добровольное медицинское страхование не имеют прямой корреляции. Однако результаты опроса показывают, что полис ДМС оформили четверть жителей Санкт-Петербурга (25%), пятая часть москвичей (19%), 17% жителей Кемерово, а также по одной шестой части жителей Ярославля, Тюмени, Самары и Нижнего Новгорода (16%).

Среди тех, кто пользуется услугами добровольного медицинского страхования, количество мужчин и женщин составляет примерно равную долю — 13% и 12% респондентов соответственно. Наиболее ответственно к своему здоровью относятся люди в возрасте от 41 до 50 лет — 19% респондентов имеют полис ДМС. Люди в возрасте от 31 до 40 лет чуть менее внимательно относятся к своему здоровью, среди них 14% застрахованных. Молодые люди и участники опроса пенсионного возраста в равной степени не интересуются полисами ДМС: он есть только у 9% в возрасте 18-30 лет и старше 60 лет.

"Мы понимаем, что зачастую клиентам важно попасть к необходимому специалисту как можно скорее — этой цели служит наша работа по автоматизации согласований первичных приемов. Мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile и развиваем онлайн-сервисы для того, чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье. Более того, сейчас мы очень активно применяем бот-симптомчекер, когда застрахованный отвечает в чате на несколько достаточно простых, но грамотно составленных вопросов, и дальше модуль искусственного интеллекта позволяет сразу — в значительном проценте случаев — направить клиента прямо к узкому специалисту, либо на анализы, либо даже на телеконсультацию", — комментирует результаты исследования Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".