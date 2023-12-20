ДМС против магнитных бурь: "Ингосстрах" исследует метеозависимость среди россиян

Совместное исследование "Ингосстраха" и Финансового университета посвящено одной из самых спорных причин плохого самочувствия — метеозависимости. В опросе приняли участие жители 37 самых крупных городов России по численности населения.
На сильную степень метеозависимости в наибольшей степени жаловались жители Ульяновска (20%), Ярославля и Ростова-на-Дону (19%), а также Томска и Омска (18%). Ощущают влияние погоды, но признают его слабым респонденты из Москвы (62%), Рязани (49%), Нижнего Новгорода (41%) и Воронежа (40%). Наибольшее количество людей, совершенно не подверженных метеозависимости, живут в Махачкале (72%), Хабаровске (71%), Пензе (69%), Тольятти (68%) и Челябинске (66%).
К метеозависимости в большей степени склонны женщины (55% респондентов), в то время как 67% мужчин не чувствуют ее воздействия. При этом чем старше респондент, тем больше он отмечает влияние погодных условий на свое самочувствие: если 72% участников опроса в возрасте 18-30 лет отметили, что совершенно не подвержены метеозависимости, то в возрастной группе старше 60 лет их количество сократилось до 40%.
Результаты исследования показывают, что склонность к метеозависимости постепенно повышается вместе с уровнем образования: в то время как 60% обладателей среднего и среднего технического образования не считают себя зависимыми от погодных условий, среди респондентов, получивших высшее образование и продолживших послевузовское обучение, это количество снижается до 53% и 43% соответственно.
Основными факторами, влияющими на самочувствие участников опроса, стали магнитные бури (52% респондентов) и смена атмосферного давления (31,8%). Среди неприятных ощущений, вызванных метеозависимостью, почти три четверти респондентов назвали головную боль (73,6%), шестая часть участников опроса отметили гипертонию (15,8%), а о боли в суставах заявили 12,7%. Однако больничный или отгул при проявлениях метеозависимости берут абсолютное меньшинство респондентов (7,8%), в то время как 42,1% участников предпочитают никак не реагировать на плохое самочувствие или принять лекарство (35,1%).
При этом метеозависимость и добровольное медицинское страхование не имеют прямой корреляции. Однако результаты опроса показывают, что полис ДМС оформили четверть жителей Санкт-Петербурга (25%), пятая часть москвичей (19%), 17% жителей Кемерово, а также по одной шестой части жителей Ярославля, Тюмени, Самары и Нижнего Новгорода (16%).
Среди тех, кто пользуется услугами добровольного медицинского страхования, количество мужчин и женщин составляет примерно равную долю — 13% и 12% респондентов соответственно. Наиболее ответственно к своему здоровью относятся люди в возрасте от 41 до 50 лет — 19% респондентов имеют полис ДМС. Люди в возрасте от 31 до 40 лет чуть менее внимательно относятся к своему здоровью, среди них 14% застрахованных. Молодые люди и участники опроса пенсионного возраста в равной степени не интересуются полисами ДМС: он есть только у 9% в возрасте 18-30 лет и старше 60 лет.
"Мы понимаем, что зачастую клиентам важно попасть к необходимому специалисту как можно скорее — этой цели служит наша работа по автоматизации согласований первичных приемов. Мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile и развиваем онлайн-сервисы для того, чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье. Более того, сейчас мы очень активно применяем бот-симптомчекер, когда застрахованный отвечает в чате на несколько достаточно простых, но грамотно составленных вопросов, и дальше модуль искусственного интеллекта позволяет сразу — в значительном проценте случаев — направить клиента прямо к узкому специалисту, либо на анализы, либо даже на телеконсультацию", — комментирует результаты исследования Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.