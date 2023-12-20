Транспортные полицейские разоблачили схему незаконного обогащения

Сотрудники Управления ЭБ и ПК УТ МВД России по ПФО задержали руководителя подразделения транспортной организации, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
По версии следствия, мужчина вместе с четырьмя работниками железнодорожного предприятия и двумя сотрудниками металлоприемки похитил лома цветмета.
Списанные в лом агрегаты локомотивов с территории депо в Уфе, Бугульме и Кинеле участники преступной схемы переправляли на склады коммерческой организации в Саратове, где часть груза скрывали и реализовывали через подставных лиц. После этого в транспортную организацию направляли отчетные материалы с ложными сведениями о весе цветного металла.
С августа 2018 г. по декабрь 2023 г. по этой схеме злоумышленники похитили металл на более чем 6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.