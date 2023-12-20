Транспортные полицейские разоблачили схему незаконного обогащения

Сотрудники Управления ЭБ и ПК УТ МВД России по ПФО задержали руководителя подразделения транспортной организации, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, мужчина вместе с четырьмя работниками железнодорожного предприятия и двумя сотрудниками металлоприемки похитил лома цветмета.

Списанные в лом агрегаты локомотивов с территории депо в Уфе, Бугульме и Кинеле участники преступной схемы переправляли на склады коммерческой организации в Саратове, где часть груза скрывали и реализовывали через подставных лиц. После этого в транспортную организацию направляли отчетные материалы с ложными сведениями о весе цветного металла.

С августа 2018 г. по декабрь 2023 г. по этой схеме злоумышленники похитили металл на более чем 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.