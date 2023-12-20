Программа лояльности Новикомбанка отмечена премией "Финансовая элита России"

Опорный банк Госкорпорации Ростех стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Программа лояльности с максимальной выгодой". Жюри одной из старейших премий российского финансового рынка отметило программу лояльности Новикомбанка как наиболее интересное, а главное выгодное для клиента предложение среди систем поощрения российских банков.

Розничный бизнес Новикомбанка ориентирован на обслуживание сотрудников промышленности. Для них в 2018 году банк запустил совместный с акционером проект — социально-платежную карту работника Ростеха. Это универсальный инструмент, предназначенный как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Госкорпорации.

Всем держателям карт доступна программа лояльности Новикомбанка с максимальной скидкой. С 2019 года банк ежегодно наполняет и совершенствует ее, а в год своего 30-летия отмечает уверенный спрос на программу лояльности со стороны клиентов банка. Она включает в себя сразу несколько выгодных финансовых решений. Это программа "Кешбэк" с денежным вознаграждением до 5% от суммы покупок, программа "Бонусы" с вознаграждением до 20% от суммы покупок в виде бонусов, которые можно потратить на товары, сертификаты и путешествия, и "Бонусная копилка" с начислением до 7% процентов годовых в виде бонусов на остаток средств на зарплатной карте. Также действуют скидки для держателей карт банка от партнеров в многочисленных сферах жизни — от образования до отдыха и спорта.

"От лица Новикомбанка хочу поблагодарить жюри за признание и высокую оценку нашей программы лояльности. При создании этого комплексного решения мы постарались учесть все потребности наших клиентов. Это и разные каналы подключения программы лояльности, и возможность перехода с одной программы на другую, и удобный просмотр информации о вознаграждениях, и многое другое. Мы видим, что покупательная активность клиентов увеличивается. Это говорит о том, что программы лояльности банка пользуются популярностью у держателей наших карт", — подчеркнул старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Премия "Финансовая элита России" вручается с 2004 года ведущим российским финансовым компаниям за их достижения и результаты, инновации и проекты. В выборе лауреатов экспертный совет премии опирается на рейтинги и рэнкинги российских агентств, публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов РФ и Банка России.