ВТБ запустил инновационную технологию мониторинга объектов недвижимости

Банк ВТБ успешно запустил пилотный проект по мониторингу залогов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Залог — неотъемлемая часть процесса кредитования, обеспечивающая возвратность кредита, поэтому банк использует современные подходы к оценке и мониторингу залогового имущества для упрощения клиентского пути.

В рамках проекта ВТБ в короткий срок получил аэрокосмические снимки проверяемых объектов недвижимости. Их точность и качество позволили сформировать объективные выводы и отчёт о текущем физическом состоянии предметов залога, а также определить степень экономической активности на объектах. Разработка алгоритмов обработки и анализа спутниковых снимков для выявления изменений в состоянии объектов залога проводится с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволит кардинально изменить подходы к мониторингу залогов в банке, максимально автоматизировав их.

Банк видит большой потенциал для развития сервиса, в том числе рассматривает возможность его использования в рамках финансируемых строительных проектов и в интересах клиентов-сельхозпредприятий. Клиенты банка смогут оценить удобство и бесшовность процесса, так как алгоритмы контроля, основанные на данных ДЗЗ, не требуют личного участия залогодателя.

Руководитель департамента залогов-старший вице-президент ВТБ Антон Вовк отметил: "Клиентам не придётся отвлекаться на общение с представителями залогового подразделения ВТБ, надзорными и сюрвейерскими компаниями, а самое главное — не надо прерывать привычный ритм функционирования организации. Стоит отметить, что обычно анализ темпов реализации проекта в среднем осуществляется за 5-10 рабочих дней с учётом выезда на объект и формирования выводов. Использование удалённых сервисов поможет сократить эти сроки в 2 раза. При этом банк получает объективную картину о происходящем на финансируемом проекте и предмете залога, тем самым управляя рисками".