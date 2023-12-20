Необычайно снежное начало зимы в этом году уже приносит серьезные проблемы владельцам частных домов и дач. И дело не только в необходимости почти ежедневно серьезно чистить участок от выпавшего снега и пробивать в сугробах дорожки. В "Росгосстрах" уже начали поступать первые заявления от клиентов, обнаруживших повреждения от обилия выпавшего снега и обратившихся за возмещением.
В частности, как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Юлия Серова, планируется выплата страхователю из Новозыбковского района Брянской области. Сильные снегопады обернулись для его дома проседанием стропильной системы со смещением шифера на кровле, намоканием перекрытия и повреждением отделки потолка.
Всего же по страховым случаям с объектами недвижимости, получившими повреждения из-за снега, "Росгосстрах" в этом году выплатил почти 2,6 млн рублей. Как пояснила Юлия Серова, "снежные" страховые случаи можно разделить на два подвида. Первый — это непосредственное повреждение под тяжестью снежных масс кровли дома и ее элементов, легких построек вроде террас, навесов или теплиц. Сюда же можно отнести и сход снега с крыш на другие объекты — например, заборы или повреждение при этом труб и дымоходов. Второй подвид — это когда от большого количества снега происходит повреждение крыши, вследствие чего растаявший снег просачивается под кровлю и заливает помещения, повреждая внутреннюю отделку и домашнее имущество.
Риск "Сильный снег" включен во все продукты классического страхования жилья и недвижимости "Росгосстраха". Но есть один нюанс, который клиентам нужно учитывать. В своей работе страховщики придерживаются принятых в МЧС критериев для определения опасных природных явлений, которые далее относят к страховым. Если дом содержится в надлежащем состоянии, то только опасное природное явление может нанести ему повреждения. И потому страховым случаем считается лишь сильный снег — природное явление, произошедшее в короткий промежуток времени, подразумевающее не менее 20 мм выпавших осадков в течение не более чем 12 часов, или, если по данным МЧС в открытых источниках событие признано "сильным снегом". А если снег на крыше накапливался в течение длительного времени, что в итоге привело к повреждениям строения, обязательства выплатить возмещение не возникает — нестраховой случай.
"Многие владельцы загородных домов, и особенно летних дач, зимой не появляются на своих участках, а по весне приходят заявлять ущерб от прошлогоднего накопившегося снега. Скажем, в этом году по весне заявлений о повреждении снегом у нас было почти в три раза больше, чем в ноябре–декабре 2022-го. Конечно, люди и оформляют страховку для того, чтобы не волноваться о своей недвижимости во время длительного отсутствия. Но конкретно по риску "Сильный снег" получить возмещение можно только после опасного природного события, а не после беспечного накопления тяжелого груза на крыше, — поясняет Юлия Серова. — И чтобы не было разочарований, мы рекомендуем клиентам в такие зимы все же навещать свои загородные строения и при необходимости убирать снег с кровли и легких построек вроде теплиц".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.