Необычайно снежное начало зимы в этом году уже приносит серьезные проблемы владельцам частных домов и дач. И дело не только в необходимости почти ежедневно серьезно чистить участок от выпавшего снега и пробивать в сугробах дорожки. В "Росгосстрах" уже начали поступать первые заявления от клиентов, обнаруживших повреждения от обилия выпавшего снега и обратившихся за возмещением.

В частности, как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Юлия Серова, планируется выплата страхователю из Новозыбковского района Брянской области. Сильные снегопады обернулись для его дома проседанием стропильной системы со смещением шифера на кровле, намоканием перекрытия и повреждением отделки потолка.

Всего же по страховым случаям с объектами недвижимости, получившими повреждения из-за снега, "Росгосстрах" в этом году выплатил почти 2,6 млн рублей. Как пояснила Юлия Серова, "снежные" страховые случаи можно разделить на два подвида. Первый — это непосредственное повреждение под тяжестью снежных масс кровли дома и ее элементов, легких построек вроде террас, навесов или теплиц. Сюда же можно отнести и сход снега с крыш на другие объекты — например, заборы или повреждение при этом труб и дымоходов. Второй подвид — это когда от большого количества снега происходит повреждение крыши, вследствие чего растаявший снег просачивается под кровлю и заливает помещения, повреждая внутреннюю отделку и домашнее имущество.

Риск "Сильный снег" включен во все продукты классического страхования жилья и недвижимости "Росгосстраха". Но есть один нюанс, который клиентам нужно учитывать. В своей работе страховщики придерживаются принятых в МЧС критериев для определения опасных природных явлений, которые далее относят к страховым. Если дом содержится в надлежащем состоянии, то только опасное природное явление может нанести ему повреждения. И потому страховым случаем считается лишь сильный снег — природное явление, произошедшее в короткий промежуток времени, подразумевающее не менее 20 мм выпавших осадков в течение не более чем 12 часов, или, если по данным МЧС в открытых источниках событие признано "сильным снегом". А если снег на крыше накапливался в течение длительного времени, что в итоге привело к повреждениям строения, обязательства выплатить возмещение не возникает — нестраховой случай.

"Многие владельцы загородных домов, и особенно летних дач, зимой не появляются на своих участках, а по весне приходят заявлять ущерб от прошлогоднего накопившегося снега. Скажем, в этом году по весне заявлений о повреждении снегом у нас было почти в три раза больше, чем в ноябре–декабре 2022-го. Конечно, люди и оформляют страховку для того, чтобы не волноваться о своей недвижимости во время длительного отсутствия. Но конкретно по риску "Сильный снег" получить возмещение можно только после опасного природного события, а не после беспечного накопления тяжелого груза на крыше, — поясняет Юлия Серова. — И чтобы не было разочарований, мы рекомендуем клиентам в такие зимы все же навещать свои загородные строения и при необходимости убирать снег с кровли и легких построек вроде теплиц".